Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться 

ТК «Звезда» и ещё 17 1 час назад
ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел инфекцией. Об этом заявила в понедельник в интервью, опубликованном в Twitter, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы», — рассказала она.

Сваминатан напомнила, что «у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ».
В заключение она напомнила, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут только взрослые, «исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных».
Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что основная часть вакцинации россиян от новой коронавирусной инфекции может быть завершена к середине июля.
Видео дня. Гном Гномыч прошел повторную психологическую экспертизу
ТК «Звезда»: последние новости
Вице-премьера Юрия Борисова наградили орденом Республики Сербия II степени Вице-премьера Юрия Борисова наградили орденом Республики Сербия II степени На Украине сообщили о гибели троих военнослужащих в Донбассе На Украине сообщили о гибели троих военнослужащих в Донбассе Новейшим самолетам Украины запретили подниматься в воздух Новейшим самолетам Украины запретили подниматься в воздух
В мире , ВОЗ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
00:12
Массовая авария в центре Москвы попала на видео
Новости Москвы Происшествия
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
00:09
Мощный шторм в Сочи сняли на видео
Происшествия
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
01:22
Месть за дерзкую парковку сняли на видео
Общество
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
03:04
Китайский легкий танк Тип 15 с «реактивной броней» показали на видео
Войска
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
00:14
Девушка Моргенштерна показала на видео часы за миллион рублей
Общество Шоу-бизнес
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
00:27
Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео
Происшествия
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
00:13
Последствия обрушения строительных лесов в центре Москвы сняли на видео
Новости Москвы Происшествия
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
00:38
Сотрудничавших с администрацией колонии зеков избили
Происшествия Криминал
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
00:57
Рассеянный серфер прыгнул на преследовавшую его акулу
Происшествия В мире
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
00:40
Брат избил сестру в подъезде дома в Новосибирске
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение