ВОЗ порекомендовала переболевшим COVID-19 вакцинироваться 

Всемирная организация здравоохранения рекомендует сделать прививку от коронавируса тем, кто уже переболел инфекцией. Об этом заявила в понедельник в интервью, опубликованном в Twitter , главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

«Мы рекомендуем сделать прививку независимо от того, были или нет вы прежде инфицированы», — рассказала она.

Сваминатан напомнила, что «у большинства людей, перенесших COVID-19, вырабатывается иммунный ответ».

В заключение она напомнила, что вакцинироваться от коронавирусной инфекции могут только взрослые, «исследования, касающиеся детей, скоро начнутся, и в ближайшие несколько месяцев мы получим больше данных».