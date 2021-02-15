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Москва

В бундестаге рассказали об охране Навального в Германии 

РИА Новости 1 час назад
В бундестаге сообщили об охране Навального в Германии спецслужбами
Фото: ТАСС
Алексей Навальный с момента прибытия в Германию вплоть до выезда находился под защитой спецслужб, говорится в ответе правительства ФРГ на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в бундестаге.

"Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой. С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции", — говорится в ответе кабмина, который есть в распоряжении РИА Новости.

Во время пребывания Навального в Германии с 22 августа 2020 года по 17 января 2021 года ему как личному гостю канцлера ФРГ Ангелы Меркель была обеспечена охрана со стороны немецких сил безопасности. В ходе лечение в берлинской клинике Charite c 22 августа по 23 сентября 2020 года Навального охраняли полицейские, которые дежурили по периметру медучреждения. Эта информация была подтверждена РИА Новости в полиции Берлина и в МВД ФРГ. По данным СМИ, сотрудники спецслужб также дежурили на этаже возле палаты пациента.
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В день отъезда из Германии 17 января Навальный и его супруга Юлия были отвезены на автомобиле с проблесковым маячком прямо к трапу самолета. Регистрацией пары на рейс, по информации СМИ, занимались представители полиции ФРГ.
В августе прошлого года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы РФ представить хотя бы официальное заключение по инциденту.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
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В мире , Алексей Навальный , Владимир Путин , ЕСПЧ , Бундестаг , МВД , РИА Новости
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