Глава ДНР объяснил стремление Донбасса к интеграции с Россией 

Донбасс будет продолжать интеграцию с Россией , так как культурно неразрывно связан с Москвой и получает от нее всестороннюю помощь, в то время как Киев пытается навязать чуждые ценности и не выполняет взятые на себя обязательства, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин

«За шесть лет, пока Киев не выполняет взятые на себя обязательства, мы, конечно же, выстроили свою государственность. Это был для нас единственно возможный выход выжить в тех условиях, в которых мы оказались. Конечно, на протяжении этих лет мы знали о том, почему Донбасс русский, и теперь это оформили в документе в виде доктрины. Если смотреть объективно, у нас даже в Минских соглашениях прописано трансграничное сотрудничество. Но ждать, пока Украина это выполнит, для нас неприемлемо, мы сейчас это будем реализовывать», — сказал Пушилин в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Так он ответил на вопрос постпреда Украины в Контактной группе Леонида Кравчука о том, должен ли Киев рассматривать ДНР как «районы, неконтролируемые Украиной», или как «национально русское государство, контролируемое Россией», передает ТАСС

Пушилин добавил, что за годы конфликта ДНР получала от Москвы только помощь, в частности, упомянул поставки российской вакцины от коронавируса на территорию республики. «А что мы видели со стороны Украины? Когда сейчас заявляют о перемирии — это циничное заявление. Какое перемирие? С начала года, с 1 января этого года, 843 раза был нарушен режим прекращения огня, 30 раз из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Сегодня совершен теракт в Горловке, какое перемирие, о чем идет речь?» — сказал он.

Глава ДНР отметил, что Донбасс всегда был русским, а причастность жителей Донбасса к русскому языку и культуре незыблема, несмотря на попытки украинских властей навязать чуждые ценности. «На протяжении исторических составляющих, будь то Российская Империя, будь то Советский Союз, Донбасс всегда был русским. И теперь за годы существования Украины, к сожалению, нам пытались навязать те идеологические составляющие и ценности, которые нам чужды. Конечно, Донбасс с этим не согласился», — подчеркнул он.

«Сейчас подписаны Минские соглашения, хоть один пункт со стороны Украиной выполнен? Нет, не выполнен. Дать 10-20 лет, чтобы Украина хоть что-то выполнила? Да нет у нас такой ни возможности, ни желания. И теперь Украина своими руками Донбасс отрывает», — сказал Пушилин.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ генерал Василий Вовк рассказал , что отказ от Минских соглашений может обернуться для Украины потерей Донбасса за пару месяцев.

В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.