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В Белоруссии 17 граждан признали террористами 

Lenta.ru 1 час назад
В Белоруссии 17 граждан признали террористами
Фото: Public Domain / Wikimedia
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии добавил 17 человек в перечень физических лиц, причастных к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь в списке числятся 743 имени.
Все добавленные граждане обвиняются по статье 289 («Акт терроризма») Уголовного кодекса Белоруссии. Их связывают с «группой Автуховича» и «группой Олиневича». Из них — пять женщин и 12 мужчин. В списке есть и целые семьи.
В КГБ считают, что «группа Олиневича» совершила в Мозыре поджог отдела милиции и машины у здания прокуратуры в Солигорске. «Группу Автуховича» считают ответственной за поджоги дома милиционера в Волковыске и подрыв автомобиля сотрудника милиции в Гродно.
В ноябре КГБ Белоруссии внес основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора издания Романа Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развернутой в стране террористической войне. По его его словам, действия протестующих могут привести к серьезным авариям, катастрофам и гибели людей.
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В мире , Роман Протасевич , Александр Лукашенко , Степан Путило , Генпрокуратура РФ , КГБ РБ , Волковыск , Гродно , Мозырь , Солигорск
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