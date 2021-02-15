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Телеканал «Россия-РТР» прекратил вещание в Латвии 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Телеканал «Россия-РТР» прекратил вещание в Латвии
Фото: РИА Новости
Запрет на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» вступил в силу в Латвии с полуночи по местному времени, канал стал недоступен в кабельных сетях.
В пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала «Россия-РТР» вместо него на экране появляется текст: «По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция „Россия РТР“ в Латвии остановлена на один год. С 16.02.2021 его заменит телеканал „1+2“, передает РИА „Новости“.
До этого кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), „НТВ Мир“, „Рен ТВ Балтия“, „Кинокомедия“ и „Киномикс“.
В декабре сообщалось, что Россия рассмотрит возможность ответных действий на притеснение российских СМИ в Латвии.
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