Телеканал «Россия-РТР» прекратил вещание в Латвии 

Все новости на карте

Запрет на ретрансляцию телеканала «Россия-РТР» вступил в силу в Латвии с полуночи по местному времени, канал стал недоступен в кабельных сетях.

В пакете рижского телевизионного оператора Balticom при выборе канала «Россия-РТР» вместо него на экране появляется текст: «По решению Национального совета по электронным СМИ ретрансляция „Россия РТР“ в Латвии остановлена на один год. С 16.02.2021 его заменит телеканал „1+2“, передает РИА „Новости“

До этого кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала в странах Балтии), „НТВ Мир“, „Рен ТВ Балтия“, „Кинокомедия“ и „Киномикс“.