Казахстан зарегистрировал произведенный в республике «Спутник V» 

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Казахстан зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», произведенную на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК).

«Карагандинский фармацевтический комплекс завершил процедуру регистрации вакцины против коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на территории Республики Казахстан», — говорится в сообщении КФК, передает РИА «Новости».

Согласно сообщению, 13 февраля было получено заключение экспертной организации министерства здравоохранения Казахстана о безопасности, качестве и эффективности вакцины по итогам рассмотрения материалов регистрационного досье. На основании данного заключения направлена заявка на получение регистрационного удостоверения в комитет медицинского и фармацевтического контроля минздрава

В декабре 2020 года Казахстан запустил совместное с Россией производство вакцин от коронавируса, в том числе на экспорт. Массовая вакцинация произведенной в республике вакциной «Спутник V» запланирована на февраль 2021 года. Согласно планам правительства республики, в период с февраля по июль на карагандинском предприятии будет произведено до 2 млн доз вакцины «Спутник V».

Применение вакцины «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах.