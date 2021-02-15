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Москва

Специалисты ВОЗ нашли в Китае 13 штаммов коронавируса 

Газета.Ru и ещё 6 1 час назад
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавирусной инфекции в Китае, нашли несколько признаков более раннего распространения COVID в 2019 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу экспертной группы, специалиста по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бен Эмбарека.
По его словам, есть предположения о том, что в декабре 2019 года в Ухане, где впервые зафиксировали COVID-19, как минимум тысяча человек была заражена 13 разными штаммами нового типа коронавируса.
Эмбарек считает, что ряд из них начали распространяться на местных рынках, а другие вовсе не имеют отношения к ним.
С середины января в Ухане находится экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ отметили, что версия о том, что вирус получил распространение от диких животных через промежуточное звено, получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии международной организации.
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В мире , Видео , ВОЗ , Китай
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