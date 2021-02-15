Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавирусной инфекции в Китае , нашли несколько признаков более раннего распространения COVID в 2019 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на главу экспертной группы, специалиста по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питера Бен Эмбарека.

По его словам, есть предположения о том, что в декабре 2019 года в Ухане, где впервые зафиксировали COVID-19, как минимум тысяча человек была заражена 13 разными штаммами нового типа коронавируса.

Эмбарек считает, что ряд из них начали распространяться на местных рынках, а другие вовсе не имеют отношения к ним.

С середины января в Ухане находится экспертная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ отметили, что версия о том, что вирус получил распространение от диких животных через промежуточное звено, получила наибольшую поддержку китайских исследователей и участников миссии международной организации.