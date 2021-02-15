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Москва

В ВОЗ раскрыли данные о запоздалом объявлении пандемии в Китае 

Lenta.ru 19 минут назад
В ВОЗ заявили о запоздалом объявлении пандемии в Китае
Фото: Reuters
Исследователи из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающие происхождение коронавируса, раскрыли данные о запоздалом объявлении пандемии в Китае. Об этом сообщает CNN.
Они посетили Ухань, где впервые был обнаружен коронавирус, и пришли к выводу, что его распространение началось раньше, чем объявили китайские власти.
Ведущий исследователь миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек заявил, что в Ухане уже в декабре 2019-го было обнаружено более десятка штаммов вируса.

«Вирус широко циркулировал в Ухане в декабре, что является новым открытием», — сказал эксперт, добавив, что китайская сторона дала возможность пообщаться с заразившимся еще 8 декабря человеком.

По его словам, китайские ученые представили группе данные о 174 случаях заражения коронавирусом, зарегистрированных в Ухане в декабре 2019-го. Из них 100 случаев были подтверждены лабораторными исследованиями, еще 74 — клиническим диагнозом, основанным на симптомах.
Эмбарек отметил, что заболевания, вызванные коронавирусом, только в 15 процентах случаев протекают в тяжелой форме. Поэтому эксперт не исключил, что в начале эпидемии были выявлены не все заболевшие, их общее число в декабре могло превышать одну тысячу человек.
Ранее ряд специалистов международной миссии заявили, что власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) исходные необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусом в стране. Австралийский ученый Доминик Дуайер объяснил, что Пекин показал экспертам лишь пару образцов.
Перед этим эксперты ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Они считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено.
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В мире , Доминик Дуайер , ВОЗ , Китай , Пекин
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