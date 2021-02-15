Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Белорусский дипломат назвал темы ближайших переговоров Лукашенко и Путина 

News.ru 39 минут назад
Белорусский дипломат рассказал о переговорах Лукашенко и Путина
Фото: ТАСС
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск и Москва готовятся к встрече своих президентов. По его словам, Александр Лукашенко и Владимир Путин должны встретиться в конце февраля для обсуждения вопросов интеграции.

У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений, — отметил дипломат в беседе с РБК.

Он не исключил, что на переговорах также может быть затронута тема взаимодействия стран в финансово-кредитной сфере.

Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, — добавил Макей.

Последний раз Лукашенко и Путин встречались в сентябре 2020 года в Сочи. Тогда Путин поддержал намерение Лукашенко провести в Белоруссии конституционную реформу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что референдум необходимо совместить с местными выборами в Белоруссии из экономических соображений.
Видео дня. Знаменитостей грабят, выслеживая по соцсетям
News.ru: последние новости
Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка Меган Маркл и принц Гарри ждут второго ребёнка Глава Минобороны Украины срочно поедет в Донбасс Глава Минобороны Украины срочно поедет в Донбасс Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы Власти Гвинеи объявили о начале эпидемии Эболы
Комментарии 1
В мире , Политика , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Краснодарский Край , Минск , Москва , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
01:11
Прыжок женщины с Литейного моста попал на видео
Происшествия
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
00:47
Сотрудник полиции сделал предложение своей коллеге на совещании и попал на видео
Общество
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
01:07
Гонки сноубордиста по заснеженным улицам Москвы сняли на видео
Новости Москвы Общество
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
00:08
Спасение ребенка от стаи собак попало на видео
Происшествия
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
02:44
Устранение последствий непогоды в Москве сняли на видео
Новости Москвы Экология
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
01:01
Водитель BMW прокатил полицейского на капоте и попал на видео
Происшествия
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
00:43
Управляющего вертолетом Рогозина сняли на видео
Общество
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
03:23
Встречу Путина с главными редакторами российских СМИ сняли на видео
Политика
Появилось видео землетрясения в Армении
00:24
Появилось видео землетрясения в Армении
В мире Происшествия
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Опубликовано видео последствий массовой аварии на трассе в Крыму
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение