Белорусский дипломат рассказал о переговорах Лукашенко и Путина

У президентов на столе будет действительно лежать хороший материал для обсуждения будущего наших отношений, — отметил дипломат в беседе с РБК.

Он не исключил, что на переговорах также может быть затронута тема взаимодействия стран в финансово-кредитной сфере.

Но это не значит, что Беларусь будет просить обязательно кредиты у России и просить какой-то помощи. Возможно, будет обсуждаться вопрос финансово-кредитного взаимодействия с точки зрения реализации различных выгодных совместных проектов, — добавил Макей.

Последний раз Лукашенко и Путин встречались в сентябре 2020 года в Сочи. Тогда Путин поддержал намерение Лукашенко провести в Белоруссии конституционную реформу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что референдум по новой Конституции Белоруссии можно будет организовать минимум через 11 месяцев или год. Об этом заявил президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что референдум необходимо совместить с местными выборами в Белоруссии из экономических соображений.