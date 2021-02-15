Вучич поблагодарил Россию за поставки «Спутник V»

Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поставки в балканскую республику вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского лидера по результатам встречи Вучича и вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Президент Вучич поблагодарил за поставки вакцины "Спутник V". Собеседники разговаривали о реализации планов Сербии самостоятельно производить вакцину при помощи специалистов из России на основе российской технологии. Российская сторона высоко оценила работу Института вирусологии "Торлак" и анонсировала продолжение консультаций для осуществления этого сотрудничества", — говорится в заявлении.

"Президент сказал, что стратегические отношения двух стран хорошие, и подчеркнул значение активной поддержки территориальной целостности и суверенитета Сербии со стороны России", — говорится в документе.

Собеседники обсудили совместные инфраструктурные и энергетические проекты и поставили цель повысить уровень товарооборота до $4 млрд Обсуждались также новые проекты в энергетике и инфраструктуре, которые находятся в стадии планирования.

Юрий Борисов поздравил сербского лидера с Днем государственности Сербии. В свою очередь Александар Вучич поздравил гостя с награждением высокой сербской наградой — Орденом Республики Сербия на ленте.