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Президент Сербии поблагодарил Россию за поставки вакцины «Спутник V» 

ТАСС и ещё 7 7 минут назад
Вучич поблагодарил Россию за поставки «Спутник V»
Фото: Reuters
Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил Россию за поставки в балканскую республику вакцины "Спутник V". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба сербского лидера по результатам встречи Вучича и вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Президент Вучич поблагодарил за поставки вакцины "Спутник V". Собеседники разговаривали о реализации планов Сербии самостоятельно производить вакцину при помощи специалистов из России на основе российской технологии. Российская сторона высоко оценила работу Института вирусологии "Торлак" и анонсировала продолжение консультаций для осуществления этого сотрудничества", — говорится в заявлении.

"Президент сказал, что стратегические отношения двух стран хорошие, и подчеркнул значение активной поддержки территориальной целостности и суверенитета Сербии со стороны России", — говорится в документе.
Собеседники обсудили совместные инфраструктурные и энергетические проекты и поставили цель повысить уровень товарооборота до $4 млрд Обсуждались также новые проекты в энергетике и инфраструктуре, которые находятся в стадии планирования.
Юрий Борисов поздравил сербского лидера с Днем государственности Сербии. В свою очередь Александар Вучич поздравил гостя с награждением высокой сербской наградой — Орденом Республики Сербия на ленте.
3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем самостоятельное производство вакцины "Спутник V" на территории республики. По результатам беседы президент Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. По данным Минздрава Сербии, страна через два-три месяца начнет расфасовку российского препарата "Спутник V", а до конца года на территории страны начнется полноценное производство вакцины.
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В мире , Юрий Борисов , Владимир Путин , Александар Вучич , Белград , Сербия
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