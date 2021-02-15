В Мьянме практически полностью отключили интернет

"Почти полное отключение интернета подтверждено в Мьянме [в понедельник] в 01:00 по местному времени (в 21:30 воскресенья по московскому времени — прим. ТАСС). Согласно данным, в настоящее время уровень доступа в интернет на национальном уровне составляет всего 14% от нормального уровня после заказанного государством отключения сети", — говорится в публикации на странице организации в Twitter.