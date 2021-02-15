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Елизавета II отреагировала на известие о новой беременности Меган Маркл 

Lenta.ru и ещё 19 14 минут назад
Елизавета II отреагировала на беременность Меган Маркл
Фото: Reuters
Королева Великобритании Елизавета II радостно отреагировала на известие о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка, и поздравила пару. Об этом пишет Daily Mail.

«Ее Величество, герцог Эдинбургский, принц Уэльский и вся семья счастливы и желают им всего наилучшего», — приводит издание слова представителя Букингемского дворца.

14 февраля представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил о новой беременности Меган Маркл.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом», — сказал представитель, имея в виду первого ребенка пары, 2-х летнего сына.

Будущий ребенок станет 12-м правнуком королевы Великобритании Елизаветы II. Примечательно, что объявление сделано в тот же день, что и 37 лет назад, когда принцесса Диана оповестила о своей беременности принцем Гарри в День святого Валентина в 1984 году.
Принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи с 1 апреля 2020 года. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», госфинансирования и торговой марки Sussex Royal. После заключения договора с видеосервисом Netflix Гарри и Меган достигли финансовой независимости от королевской семьи.
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В мире , Елизавета II , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Netflix
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