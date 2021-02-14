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Нацгвардия Украины и СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в Донбассе 

Газета.Ru 30 минут назад
Нацгвардия Украины и СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в Донбассе
Фото: Евгений Малолетка/AP
Украинская Нацгвардия и СБУ обнаружили в городе Попасная в Луганской области тайник с боеприпасами. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Нацгвардии.

«У ворот огражденной территории силовики уже наткнулись на так называемую «растяжку» с прикрепленной к ней ручной гранатой Ф-1, которую обнаружил служебный пес», — отмечается в сообщении.

При осмотре территории было найдено оружие и боеприпасы, подчеркнули в ведомстве.
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В мире , Владимир Зеленский , СБУ
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