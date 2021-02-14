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Москва

Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 

РИА Новости 25 минут назад
Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал "несмотря ни на что" не бросать Донбасс.

"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", — заявил Пушилин радиостанции "Говорит Москва".

Глава ДНР отметил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России и выразил готовность отстаивать общие ценности.

"Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая не случайно носит название "Русский Донбасс"", — добавил Пушилин и подчеркнул, что регион всегда был русским исторически и ментально.

Он подчеркнул, что события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики.

"Мы должны быть вместе с Россией", — заявил политик.

Пушилин выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".
«Несмотря ни на что»: Путин заявил о поддержке Донбасса
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском. Президент Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс, несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения необходимо подумать о его последствиях.
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В мире , Денис Пушилин , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Сергей Лавров , Владимир Путин , Радиостанция "Говорит Москва"
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