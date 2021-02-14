Глава ДНР ответил на обещание Путина не бросать Донбасс 

Все новости на карте

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прокомментировал слова президента России Владимира Путина , который на встрече с редакторами российских СМИ пообещал "несмотря ни на что" не бросать Донбасс.

"У нас никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями и проблемами", — заявил Пушилин радиостанции "Говорит Москва".

Глава ДНР отметил, что в республике постоянно ощущают поддержку со стороны России и выразил готовность отстаивать общие ценности.

"Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая не случайно носит название "Русский Донбасс"", — добавил Пушилин и подчеркнул, что регион всегда был русским исторически и ментально.

Он подчеркнул, что события 2014-го и последующих годов однозначно определили вектор развития республики.

"Мы должны быть вместе с Россией", — заявил политик.

Пушилин выступил за усиление сотрудничества с Москвой и назвал Донбасс частью "Большой России".

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.