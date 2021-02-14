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В Чехии продлили режим ЧС до 28 февраля 

ТАСС 1 час назад
В Чехии продлили режим ЧС до 28 февраля
Фото: depositphotos.com
Правительство Чехии на внеочередном заседании в воскресенье продлило на две недели режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который должен был завершиться в полночь на понедельник и который 11 февраля, несмотря на просьбу кабмина, отказалась продлить нижняя палата парламента страны. Об этом со ссылкой на вице-премьера и министра финансов Чехии Алену Шиллерову сообщило Чешское радио.
Кабмин продлил режим ЧС по требованию глав краев — 14 крупнейших административно-территориальных единиц Чехии. Чешское законодательство позволяет правительству предпринять этот шаг в целях обеспечения безопасности здоровья жителей республики.
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Эпидемиологическая обстановка в стране ухудшается из-за распространения британского штамма коронавируса. С 12 февраля и до завершения действия режима ЧС власти запретили въезд и выезд из районов городов Хеб и Соколов (Западная Чехия), а также Трутнов (Восточная Чехия) — наиболее неблагополучных в стране с точки зрения эпидемиологической ситуации.
В Чехии режим ЧС из-за коронавируса действовал с 12 марта по 17 мая 2020 года, а затем был восстановлен 5 октября.
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В мире , Прага , Чехия
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