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Белорусские протестующие замаскировались под лыжников 

BFM.RU и ещё 1 1 час назад
Белорусские протестующие замаскировались под лыжников
Фото: ТАСС
Новая форма протеста в Белоруссии. Недовольные победой на президентских выборах Александра Лукашенко замаскировались под лыжников, пишет «Интерфакс».
Агентство ссылается на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову. Она сообщила, что в одной из деревень под Минском были задержаны 11 женщин и 8 мужчин. «Под видом катания на лыжах» они устроили несанкционированный митинг. У задержанных нашли флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку и бело-красно-белые зонтики. Эти цвета используются белорусской оппозицией.
Протестные акции в стране начались после президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Сейчас эти акции носят локальный характер.
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В мире , Выборы в Белоруссии , Ольга Чемоданова , Александр Лукашенко , МВД , Интерфакс , Минск
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