Белорусские протестующие замаскировались под лыжников 

Агентство ссылается на официального представителя МВД Ольгу Чемоданову . Она сообщила, что в одной из деревень под Минском были задержаны 11 женщин и 8 мужчин. «Под видом катания на лыжах» они устроили несанкционированный митинг. У задержанных нашли флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку и бело-красно-белые зонтики. Эти цвета используются белорусской оппозицией.

Протестные акции в стране начались после президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Сейчас эти акции носят локальный характер.