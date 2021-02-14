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Субботний
Умер бывший президент Аргентины Карлос Менем
РИА Новости
57 минут назад
Фото: AFP 2021 / Juan Mabromata
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Скончался экс-президент
Аргентины
Карлос Менем, сообщает телеканал TN.
Ему было 90 лет.
Менем находился в больнице с инфекцией мочевой системы.
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