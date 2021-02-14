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Москва

Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс 

РИА Новости 14 минут назад
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия планирует "забрать" регион себе. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Уже открыто речь идет не об интеграции в состав Украины, а России", — убежден политик.

По его мнению, Москва планирует создать на Украине "национально-русские государства" не только на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, но и в контролируемых Киевом районах Донбасса.

"На такую политику и концепцию Украина никогда не согласится и не собирается сдавать свои национальные и государственные интересы", — предупредил он.

По словам Кравчука, США уже формируют новую стратегию по Донбассу, согласно которой поддержат Киев "не только на словах, но и на деле". Вашингтон также предпримет "конкретные шаги" в отношении России.
«Несмотря ни на что»: Путин заявил о поддержке Донбасса
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предполагают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения и конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого соглашения и выдвигают противоречащие договоренностям идеи. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал их "невыполнимыми". Глава государства Владимир Зеленский ранее пригрозил, что Киев выйдет из соглашений в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев прекратить саботаж минских договоренностей и вести прямой диалог с Донецком и Луганском.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, пообещал, что страна не бросит Донбасс несмотря ни на что. Он также подчеркнул, что перед принятием какого-то решения, необходимо подумать о последствиях.
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В мире , Видео , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Андрей Ермак , Сергей Лавров , Владимир Путин
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