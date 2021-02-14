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Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных в Донбассе 

News.ru и ещё 13 2 часа назад
Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных в Донбассе
Фото: Reuters
Гибель трёх украинских военных, подорвавшихся на неизвестном взрывном устройстве неподалёку от посёлка Новолуганское в Донбассе, привлекла внимание президента Украины Владимира Зеленского. Он поручил провести срочное расследование инцидента.

Мы бережём жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путём сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня — и потом читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Необходимо немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, — приводит слова Зеленского сайт главы государства.

В соответствии с поручением президента глава Минобороны Андрей Таран и главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак должны срочно прибыть на место происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Там уже находится замруководителя офиса президента Роман Машовец.
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Зеленский подчеркнул, что Украина не должна терять солдат в ситуации, когда не нарушается режим тишины со стороны противника. В районе происшествия проходит линия соприкосновения войск ВСУ и самопровозглашённых республик Донбасса. Президент обратил внимание, что ждёт доклад об обстоятельствах случившегося уже завтра в Борисполе.
Как ранее писал NEWS.ru, вооружённый конфликт в Донбассе теоретически может закончиться воссозданием конфедеративного союза Новороссия, который был заморожен в 2015 году. Такое мнение высказал экс-министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков. Чтобы завершить затянувшийся конфликт, необходима решительная победа одной из сторон, считает он.
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В мире , Роман Машовец , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Игорь Стрелков , Министерство обороны
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