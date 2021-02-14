Зеленский поручил срочно расследовать гибель военных в Донбассе 

Мы бережём жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне путём сложных переговоров договариваемся об установлении режима прекращения огня — и потом читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Необходимо немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, — приводит слова Зеленского сайт главы государства.