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Часть вакцины Pfizer в Японии придется выбросить 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 33 минуты назад
В Японии выбросят часть вакцины Pfizer
Фото: Reuters
Японским медикам придется выбросить часть вакцины от коронавируса производства американской фармацевтической компании Pfizer из-за отсутствия достаточного количества специализированных шприцев, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.
В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану.

«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — пояснил Като, передает ТАСС.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование вакцины Pfizer на территории страны. Вакцинация начнется 17 февраля. В первую очередь она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Во вторую очередь будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. Затем кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями, и только к маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.
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В мире , Япония и Россия , Кацунобу Като , Минздрав РФ , Pfizer , ИТАР-ТАСС , Япония
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