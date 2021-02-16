В Японии выбросят часть вакцины Pfizer

В каждом флаконе с вакциной Pfizer имеется препарата на шесть инъекций, однако полностью извлечь его позволяют только специализированные шприцы. Использование обычных дает возможность выкачать лишь пять доз вакцины. «Остающуюся во флаконах часть препарата придется выбрасывать», — признал генсек кабинета. В результате уже заказанной партией Pfizer можно будет вакцинировать только примерно 60 млн человек вместо 72 млн по первоначальному плану.

«Закупить нужное количество этих особых шприцев нелегко, их по всему миру предлагают не так много. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими производителями», — пояснил Като, передает ТАСС.