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В Каталонии завершилось голосование на парламентских выборах 

ТАСС и ещё 3 12 часов назад
В Каталонии завершилось голосование на парламентских выборах
Фото: РИА Новости
Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в воскресенье в испанском автономном сообществе Каталония. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 20:00 (22:00 мск).
В голосовании могли принять участие около 5,5 млн человек. По данным на 18:00 (20:00 мск), явка достигла почти 46%. Жители Каталонии избирали 135 депутатов парламента автономного сообщества. Согласно последним опросам общественного мнения, шансы на победу сторонников и противников независимости региона практически равны.
Из-за пандемии власти региона хотели перенести голосование на 30 мая, однако решение об изменении даты выборов было обжаловано в Высшем суде Каталонии. В результате юридическая инстанция оставила в силе проведение волеизъявления 14 февраля.
Каталонские власти приняли ряд мер для проведения выборов в условиях пандемии. Так, правительство региона, чтобы избежать больших скоплений людей, призывало избирателей посещать участки в определенные временные интервалы. Избиратели должны были соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке использовать маски.
Необходимость проведения выборов в автономии возникла после того, как в сентябре прошлого года испанский суд постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев.
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В мире , Ким Торра , Испания , Каталония
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