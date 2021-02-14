Во Франции заявили о геополитической победе России

Когда [президент РФ Владимир] Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Её название, «Спутник» производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает, — подчеркнул политолог.