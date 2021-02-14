Во Франции заявили о геополитической победе России

Французский политолог Паскаль Бонифас считает, что Москва одерживает геополитическую победу, благодаря вакцине от коронавируса «Спутник V». По его словам, в вопросе распределения препаратов от смертоносной инфекции страны Запада, в отличие от России, ведут себя не лучшим образом.
В мире даже появилась «вакцинная дипломатия», отметил Бонифас в интервью изданию Ouest-France.
Когда [президент РФ Владимир] Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Её название, «Спутник» производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает, — подчеркнул политолог.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Венгрии стартовала вакцинация от коронавируса «Спутник V». Первые прививки сделаны 11 февраля. 2800 доз препарата получили в четырёх больницах Будапешта пожилые люди, заранее записавшиеся на вакцинацию и соответствующие установленным национальным Минздравом критериям. Ещё 40 тысяч доз пока проходят тестирование.