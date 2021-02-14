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В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрированы смерти от Эболы 

Российская Газета 13 минут назад
В Гвинее впервые с 2016 года зарегистрированы смерти от Эболы
Фото: ТАСС
В Гвинее впервые с 2016 года четыре человека стали жертвами лихорадки Эбола в результате новой вспышки в Западной Африке. Об этом сообщает агентство France-Presse, ссылаясь на министра здравоохранения страны Реми Ламаха. "Уже выявлено четыре летальных случая от геморрагической лихорадки Эбола в юго-восточной провинции Нзерекоре", — заявил министр.
Позже генеральный директор ВОЗ Тедрос Андханом Гебрейесус сообщил, что организации известно о двух предполагаемых случаях Эболы в столице Гвинеи городе Конакри. Сейчас проводятся подтверждающие тестирования, пишет РИА Новости.
Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Эбола передается от диких животных и распространяется среди людей. У инфицированного человека наблюдаются сильный озноб и высокая температура, судороги, тошнота и рвота, кровотечение. В 60-90 процентах случаев болезнь заканчивается смертью.
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В мире , ВОЗ , РИА Новости , Гвинея , Конакри , Либерия
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