В Каталонии пройдут выборы в парламент 

Парламентские выборы пройдут в воскресенье в испанском автономном сообществе Каталония . Решение об их созыве было принято после того, как своей должности лишился Ким Торра , возглавлявший правительство региона с 2018 года.

Избирательные участки откроются в 09:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 20:00 (22:00 мск). В волеизъявлении смогут принять участие около 5,5 млн человек, проживающих в регионе. Жители Каталонии избирают 135 депутатов парламента автономного сообщества.

Поскольку голосование проходит в условиях пандемии коронавируса, региональные власти приняли ряд мер для того, чтобы гарантировать безопасность в ходе выборов.

Вынужденные выборы

Необходимость проведения парламентских выборов в Каталонии связана с утратой в сентябре прошлого года Торрой статуса главы правительства автономии. Тогда Верховный суд Испании постановил лишить его права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. Юридическая инстанция рассматривала обжалование Торры на решение Высшего суда Каталонии, который ранее вынес постановление по делу о неповиновении ЦИК Испании. Тогда Торру лишили права занимать госдолжности, а также приговорили к штрафу в €30 тыс., однако он обжаловал это решение.

Дело, по которому проходил Торра, связано с использованием сепаратистской символики на правительственных зданиях в преддверии всеобщих выборов в Испании, которые состоялись весной 2019 года. Накануне волеизъявления в стране ЦИК постановил убрать с административных учреждений в Каталонии сепаратистскую символику, чтобы гарантировать политический нейтралитет органов власти перед голосованием. Торра, который является сторонником независимости Каталонии, долгое время игнорировал решение Центризбиркома, в связи с чем против него был подан иск за неповиновение.

Поскольку после отстранения Торры от должности не было предложено альтернативного кандидата на пост главы кабмина региона, который бы смог заручиться поддержкой местного парламента, в автономии должны пройти новые выборы.

Последние парламентские выборы состоялись в Каталонии в 2017 году. После признанного незаконным референдума о независимости в октябре того же года власти Испании задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила частично ограничить самоуправление региона. В результате Мариано Рахой , занимавший на тот момент пост премьера королевства, объявил об отстранении от должностей членов правительства автономии и созыве в Каталонии внеочередных выборов.

По итогам голосования, состоявшегося в декабре 2017 года, победу одержала центристская партия "Граждане", которая поддерживает единство Испании. Тем не менее, политическая сила не получила большинства в парламенте региона, чтобы утвердить своего кандидата на пост главы правительства автономии. В свою очередь партии, выступающие за независимость Каталонии, смогли прийти к соглашению, чтобы утвердить Торру региональным лидером.

Возможные победители

Одной из интриг во время каталонских выборов является возможная победа сторонников или противников независимости региона. Согласно опросам общественного мнения, проведенным в преддверии голосования, шансы представителей двух лагерей практически равны.

Так, Партия социалистов Каталонии, которая поддерживает единство королевства, может рассчитывать на поддержку 23,7% избирателей. Претендентом на пост главы правительства автономии от социалистов является экс-министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа. Он руководил ведомством с момента начала эпидемии коронавируса в стране и покинул свой пост в конце января этого года для участия в выборах.

Партия "Левые республиканцы Каталонии", которая выступает за независимость автономии, может получить 19,9% голосов. Председателем этой политической силы является Ориол Жункерас — бывший замглавы правительства Каталонии, приговоренный к 13 годам лишения свободы за организацию незаконного сепаратистского плебисцита 2017 года.

На 14,6% претендует партия "Вместе за Каталонию", сторонником которой является экс-лидер региона Карлес Пучдемон, бежавший от испанского правосудия после референдума о независимости. Левая коалиция "Вместе мы можем" способна получить 8,9%, центристская партия "Граждане" — 7,9%. Крайне правая партия "Вокс" может заручиться поддержкой 6,9% избирателей, сепаратистская политическая сила "Кандидаты за народное единство" — 6,8%, консервативная Народная партия — 5,8%.

Однако, победа той или иной политической силы на выборах еще не гарантирует, что именно ее кандидат займет пост главы правительства автономии. Для утверждения лидера Каталонии необходима поддержка большинства депутатов в парламенте региона. Поскольку, согласно опросам, ни одна политическая сила не сможет получить абсолютного большинства кресел в палате автономии, после выборов начнется этап переговоров между партиями по вопросу формирования местного правительства.

В преддверии голосования сепаратистские партии, в том числе "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии", пообещали, что не станут заключать соглашения о формировании кабмина с соцпартией, чьим кандидатом является экс-глава Минздрава Испании.

Выборы, несмотря на пандемию

Выборы проходят в разгар пандемии. С начала распространения инфекции, по данным испанских властей, в Каталонии было выявлено 543,3 тыс. заболевших, почти 10 тыс. пациентов умерли. Власти региона хотели перенести проведение голосования на 30 мая этого года, однако решение об изменении даты выборов было обжаловано в Высшем суде Каталонии.

В результате юридическая инстанция оставила в силе проведение голосования 14 февраля. Как сочли в суде, не существует "форс-мажорных обстоятельств", которые бы препятствовали организации выборов. "Решение о переносе созванных выборов нарушает фундаментальное право голоса", — отметили в инстанции.

Каталонские власти приняли ряд мер для проведения выборов в условиях пандемии. Так, правительство региона призывает избирателей для избежания больших скоплений людей посещать участки в определенные временные интервалы. С 09:00 до 12:00 по местному времени рекомендуется голосовать лицам, относящимся к группам риска, вслед за этим и до 19:00 — остальному населению, а с 19:00 до 20:00 — инфицированным коронавирусом и находящимся на карантине. Ожидается, что в течение дня около 14 тыс. заболевших смогут проголосовать на выборах.

Избирателям придется соблюдать безопасную дистанцию и в обязательном порядке использовать маски. Очереди для того, чтобы проголосовать на выборах, будут организованы на улице. Также на участках будут находиться лица, которые будут следить за соблюдением мер безопасности. Кроме того, членов избирательных комиссий оснастят всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты.