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В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента 

РИА Новости и ещё 1 4 минуты назад
В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента
Фото: CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского закономерным, против властей работает "мощнейшая машина" как внутри страны, так и вне.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса, опубликованным фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в конце декабря, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года".

"Причина первая (падения рейтинга президента — ред.) — это некая закономерность, непростые времена, ковид, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, практически не прекращается", — сказал Ермак в интервью "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером.

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Комментарии
В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Андрей Ермак
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