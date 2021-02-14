В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента 

"Причина первая (падения рейтинга президента — ред.) — это некая закономерность, непростые времена, ковид, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, практически не прекращается", — сказал Ермак в интервью "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером.