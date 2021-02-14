В офисе Зеленского прокомментировали падение рейтинга президента 

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского закономерным, против властей работает "мощнейшая машина" как внутри страны, так и вне.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Уже в декабре 2020 года, по данным социологической группы "Рейтинг", Зеленского на президентских выборах снова поддержали бы только 27% потенциальных избирателей. Согласно данным соцопроса, опубликованным фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива в конце декабря, Зеленского назвали "неудачником года" 28% жителей страны, лишь 14,5% считали его "политиком года".
"Причина первая (падения рейтинга президента — ред.) — это некая закономерность, непростые времена, ковид, мы наблюдаем эту тенденцию не только в Украине. Вторая причина — против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне, которая каждый день сегодня даже положительные достижения нивелирует… Сегодня поток лжеинформации, не критики, практически откровенных оскорблений, практически не прекращается", — сказал Ермак в интервью "Украина 24", которое обнародовано в эфире в субботу вечером.