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Трамп пообещал продолжать путь к «величию США» 

RT на русском и ещё 19 12 минут назад
Трамп пообещал продолжать путь к «величию США»
Фото: EPA
Бывший президент США Дональд Трамп, который был оправдан сенатом по делу об импичменте, пообещал продолжить путь к «величию США».

«Я рассчитываю продолжить наш невероятный совместный путь к достижению величия Америки для всего нашего народа», — цитирует NBC заявление Трампа.

Он также назвал процесс по несостоявшемуся импичменту «охотой на ведьм».
По его словам, ни одному американскому президенту не приходилось проходить через подобное.
Ранее верхняя палата конгресса США оправдала бывшего американского президента Дональда Трампа в ходе процедуры импичмента.
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В мире , Дональд Трамп , Сенат США , телеканал NBC , США
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