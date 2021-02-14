Трамп пообещал продолжать путь к «величию США» 

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Бывший президент США Дональд Трамп , который был оправдан сенатом по делу об импичменте, пообещал продолжить путь к «величию США».

«Я рассчитываю продолжить наш невероятный совместный путь к достижению величия Америки для всего нашего народа», — цитирует NBC заявление Трампа.

Он также назвал процесс по несостоявшемуся импичменту «охотой на ведьм».

По его словам, ни одному американскому президенту не приходилось проходить через подобное.