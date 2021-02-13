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Сенат США оправдал Трампа в рамках импичмента 

ТАСС 1 час назад
Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту
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Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США ведут американские новостные телеканалы.
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Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Голосование еще продолжается, однако к настоящему моменту против высказались более 34 законодателей, таким образом, инициатива об импичменте не набирает необходимого для ее утверждения числа голосов.
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В мире , Дональд Трамп , Конгресс США , Сенат США
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