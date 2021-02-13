Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Голосование еще продолжается, однако к настоящему моменту против высказались более 34 законодателей, таким образом, инициатива об импичменте не набирает необходимого для ее утверждения числа голосов.