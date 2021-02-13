Сенат США оправдал Трампа на процессе по импичменту

Сенат Конгресса США в ходе заседания в субботу оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Трансляцию из верхней палаты законодательного органа США ведут американские новостные телеканалы.
Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Голосование еще продолжается, однако к настоящему моменту против высказались более 34 законодателей, таким образом, инициатива об импичменте не набирает необходимого для ее утверждения числа голосов.