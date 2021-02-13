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США обвинили бывшего контрразведчика в работе на Иран 

News.ru и ещё 2 3 часа назад
США обвинили бывшего контрразведчика в работе на Иран
Фото: Pexels
Экс-агенту американской контрразведки Монике Уитт официально выдвинули обвинения в шпионаже.
Экс-агент в 2013 году бежала в Иран и, как полагают в Вашингтоне, с тех пор помогала иранским спецслужбам действовать во вред своим бывшим коллегам. Министерство юстиции США заявляет, что Уитт раскрыла иранцам секретные цели и кодовое название одной из программ Пентагона. Заочные обвинения выдвинуты также в отношении четверых граждан Ирана.

Монику Уитт обвиняют в том, что она раскрыла иранскому режиму особо секретную разведывательную программу и личность офицера разведки США, — цитирует помощника генпрокурора США Джона Демерса РИА Новости.

Иранских граждан обвиняют в киберпреступлениях. Их считают виновными в хакерских атаках на сотрудников разведывательных ведомств Соединённых Штатов.
Как писал NEWS.ru, за последний год британские власти вычислили и выслали из страны трёх китайских шпионов, которые выдавали себя за представителей прессы. В связи с этим британское правительство собирается серьёзно ужесточить текущее законодательство о шпионаже. Так, например, власти страны хотят ввести обязательную регистрацию всех агентов и лоббистов. Если же они нарушат этот закон, их будут сажать или депортировать.
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Комментарии
В мире , Джон Демерс , Пентагон , Министерство юстиции США , РИА Новости , Иран , США
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