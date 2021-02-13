Число жертв коронавируса в Африке превысило 97 тысяч 

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 97 тыс.
«На Африканском континенте подтверждено свыше 3,7 млн случаев коронавируса. Более 3,2 млн человек выздоровели, и более 97 тыс. скончались», — говорится в сообщении в Twitter.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что мир находится на грани моральной катастрофы из-за неравного распределения вакцин от COVID-19 между богатыми и бедными странами.