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Премьер Эстонии допустила использование «Спутника V» 

Российская Газета и ещё 5 13 февраля 2021
Премьер Эстонии допустила использование «Спутника V»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас допустила применение российской вакцины "Спутник V" в случае ее одобрения Евросоюзом. Об этом сообщает Otse Postimeest.

"Если Европейское агентство по лекарственным средствам скажет, что это хорошая вакцина, значит для нас это такая же вакцина, как и любая другая. Это не должно быть политическим инструментом, но люди должны быть вакцинированы", — сказала эстонский политик.

Напомним, что ранее Таллин придерживался иной позиции. Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк говорил о том, что прививаться надо теми вакцинами, которые есть в республике, так как процедура регистрации российского препарата в Европе далека от завершения.
За все время пандемии в Эстонии подтверждено свыше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом, 495 человек умерли. На настоящий момент в республике привито 5, 14 процентов населения.
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В мире , Кая Каллас , ЕС , Будапешт , Венгрия , Таллин , Эстония
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