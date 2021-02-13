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Байден пообещал защищать интересы США 

Газета.Ru и ещё 4 13 февраля 2021
Байден пообещал защищать интересы США
Фото: РИА Новости
Выступая в министерстве обороны, президент США Джозеф Байден заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов. Но подчеркнул, что она должна быть не первым, а последним средством в диалоге, сообщает телеканал "360".
Байден заявил в Пентагоне, что военную силу надо применять только в крайних случаях. Миссия Вашингтона состоит в сдерживании агрессии врагов, и, если потребуется вести боевые действия.
Президент США подчеркнул, что как верховный главнокомандующий никогда не будет колебаться в использовании силы "для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников по всему миру, когда это необходимо". Хотя к этой невероятной ответственности никогда не будет относиться с легкостью

"Я буду работать с министром обороны [США Ллойдом] Остином, с лидерами по всему миру над тем, чтобы ответственно положить конец войнам, которые тянулись слишком долго, продолжая при этом обеспечивать, чтобы террористические угрозы не могли подвергать риску безопасность американцев", — подчеркнул Байден.

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В мире , Планы НАТО , Джозеф Байден , Министерство обороны , Пентагон , Афганистан , США
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