Байден пообещал защищать интересы США 

Выступая в министерстве обороны , президент США Джозеф Байден заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов. Но подчеркнул, что она должна быть не первым, а последним средством в диалоге, сообщает телеканал "360".

Байден заявил в Пентагоне , что военную силу надо применять только в крайних случаях. Миссия Вашингтона состоит в сдерживании агрессии врагов, и, если потребуется вести боевые действия.

Президент США подчеркнул, что как верховный главнокомандующий никогда не будет колебаться в использовании силы "для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников по всему миру, когда это необходимо". Хотя к этой невероятной ответственности никогда не будет относиться с легкостью