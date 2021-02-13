Байден пообещал защищать интересы США 

Выступая в министерстве обороны, президент США Джозеф Байден заявил, что без колебаний применит силу, если это потребуется для защиты интересов Соединенных Штатов. Но подчеркнул, что она должна быть не первым, а последним средством в диалоге, сообщает телеканал "360".
Байден заявил в Пентагоне, что военную силу надо применять только в крайних случаях. Миссия Вашингтона состоит в сдерживании агрессии врагов, и, если потребуется вести боевые действия.
Президент США подчеркнул, что как верховный главнокомандующий никогда не будет колебаться в использовании силы "для защиты жизненно важных интересов американского народа и союзников по всему миру, когда это необходимо". Хотя к этой невероятной ответственности никогда не будет относиться с легкостью
"Я буду работать с министром обороны [США Ллойдом] Остином, с лидерами по всему миру над тем, чтобы ответственно положить конец войнам, которые тянулись слишком долго, продолжая при этом обеспечивать, чтобы террористические угрозы не могли подвергать риску безопасность американцев", — подчеркнул Байден.