Китай отказался предоставить ВОЗ данные о первых случаях COVID-19 

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения необработанные данные о первых случаях заболевания коронавирусом, которые могли бы помочь определить, когда и как началось распространение вируса, сообщили эксперты Wall Street Journal.

«Они показали нам пару примеров, но это не то же самое, что предоставить их все, что является стандартным для эпидемиологического расследования… Итак, вы понимаете, интерпретация этих данных становится более ограниченной с нашей точки зрения, хотя другая сторона может посчитать, что это неплохо», — приводит РИА «Новости» слова микробиолога и эксперта ВОЗ Доминика Дуайера, опубликованные в материале.

Эксперты сообщили, что китайские власти отклонили запросы на предоставление ВОЗ данных о 174 случаях заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки в Ухане в декабре 2019 года, а также о возможных случаях до вспышки. Китайские официальные лица предоставили составленные анализы этих сведений, а также обобщение данных и анализ медицинских записей за несколько месяцев до вспышки, согласно которым они не обнаружили свидетельств раннего распространения вируса. По словам Дуайера, из-за отказа между экспертам ВОЗ и их китайскими коллегами разразились жаркие дискуссии.