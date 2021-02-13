В Конгрессе США объяснили, чем опасен Дональд Трамп 

Конгрессмен от Демократической партии Дэвид Сисиллин рассказал о том, что в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января десятки полицейских получили травмы. Один из них лишился глаза, у другого произошло раздробление позвоночных дисков. Полицейских называли «предателями», передает РИА Новости . Сисиллин также рассказал о том, что участвовавшие в штурме выступали с расовыми нападками в адрес темнокожих полицейских.

Член Палаты представителей от демократов Дайана Дегетт заявила, что нападение было осуществлено для Дональда Трампа, и чтобы «исполнить его желания», передает ТАСС . По мнению конгрессмена, участники акции протеста были из-за этого уверены в своей безнаказанности.

Конгрессмен Тед Лью напомнил, что Трамп не стал выражать раскаяние после событий 6 января. По мнению представителя Демократической партии, экс-президент США в будущем может нанести ущерб стране в случае своего участия в следующих выборах. Конгрессмен опасается, что в случае проигрыша Трамп снова может организовать массовые беспорядки в США.