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В Конгрессе США объяснили, чем опасен Дональд Трамп 

Профиль 12 минут назад
В Конгрессе США объяснили, чем опасен Дональд Трамп
Фото: ©Tyler Merbler / Wikimedia.org
В Конгрессе США проходят слушания в рамках процесса по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу. Представители обвинения от Демократической партии выступают с доводами в пользу обвинения экс-президента в подстрекательстве к мятежу в связи с массовыми беспорядками в столице страны 6 января.
Конгрессмен от Демократической партии Дэвид Сисиллин рассказал о том, что в ходе беспорядков в Вашингтоне 6 января десятки полицейских получили травмы. Один из них лишился глаза, у другого произошло раздробление позвоночных дисков. Полицейских называли «предателями», передает РИА Новости. Сисиллин также рассказал о том, что участвовавшие в штурме выступали с расовыми нападками в адрес темнокожих полицейских.
Член Палаты представителей от демократов Дайана Дегетт заявила, что нападение было осуществлено для Дональда Трампа, и чтобы «исполнить его желания», передает ТАСС. По мнению конгрессмена, участники акции протеста были из-за этого уверены в своей безнаказанности.
Конгрессмен Тед Лью напомнил, что Трамп не стал выражать раскаяние после событий 6 января. По мнению представителя Демократической партии, экс-президент США в будущем может нанести ущерб стране в случае своего участия в следующих выборах. Конгрессмен опасается, что в случае проигрыша Трамп снова может организовать массовые беспорядки в США.
Ранее «Профиль» писал о том, что обвинитель от Демократической партии Стейси Пласкетт рассказала о намерениях протестовавших 6 января убить спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и бывшего вице-президента Майка Пенса. Эти данные подтверждаются показаниями, полученными сотрудниками ФБР от арестованных участников беспорядков.
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В мире , Майк Пенс , Дональд Трамп , ФБР , Демократическая партия США , Конгресс США , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , США
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