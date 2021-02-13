США сочли вакцины инструментом дипломатии России и Китая 

«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает [вопрос вакцин] со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене, — приводит слова Псаки ТАСС. — Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками [Москвы и Пекина]». Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.