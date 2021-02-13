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США сочли вакцины инструментом дипломатии России и Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 41 минуту назад
США сочли вакцины инструментом дипломатии России и Китая
Фото: ТАСС
Соединенные Штаты считают, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от нового коронавируса для достижения целей на дипломатической арене, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает [вопрос вакцин] со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене, — приводит слова Псаки ТАСС. — Мы с обеспокоенностью следим за этими попытками [Москвы и Пекина]». Псаки пообещала проконсультироваться по данной теме с Советом национальной безопасности при Белом доме.

«Думаю, такие страны, как Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они. Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ, — утверждала пресс-секретарь. — Мы не станем с этим мириться. США возобновили членство во Всемирной организации здравоохранения. Это важно и обезопасит людей».
В пятницу Казахстан одобрил применение российской вакцины «Спутник V», став 27-й страной, в которой разрешен препарат. По данным РФПИ, «Спутник V» вошел в мировой топ-3 вакцин против COVID-19 по числу полученных одобрений государственными регуляторами. Ранее «Спутник V» одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах.
В начале февраля научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V», подтверждающие высокую эффективность и безопасность вакцины. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%, клеточный иммунный ответ выработался у 100% добровольцев. В США «Спутник V» признали одним из крупнейших прорывов России со времен СССР.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , ВОЗ , Администрация США , ИТАР-ТАСС , Китай , Москва , Пекин , США
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