Львовский телеведущий сравнил украинцев с «крысами» 

"Одноклеточные господа утратили свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", — заявил Дроздов.

По его утверждению, зрители закрытых телеканалов являются "дремучими и неадекватными гражданскими крысами", и "таких людей", по его словам, миллионы. "Таких людей иначе как убогими на самом деле назвать невозможно", — добавил он.

Депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений телеведущего.

Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".