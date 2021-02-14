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Львовский телеведущий сравнил украинцев с «крысами» 

РИА Новости и ещё 2 5 минут назад
Львовский телеведущий сравнил украинцев с «крысами»
Фото: CC BY-SA 4.0 / Tetyana teren /
Львовский журналист и телеведущий Остап Дроздов в эфире "4 канала" в резких и оскорбительных тонах высказался об украинцах, которые смотрят закрытые в стране оппозиционные телеканалы.
В начале февраля президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.

"Одноклеточные господа утратили свой корм, амебам больше нечего смотреть, инфузории-туфельки бьются в истерике и припадке", — заявил Дроздов.

По его утверждению, зрители закрытых телеканалов являются "дремучими и неадекватными гражданскими крысами", и "таких людей", по его словам, миллионы. "Таких людей иначе как убогими на самом деле назвать невозможно", — добавил он.
Депутат от президентской партии "Слуга народа" Максим Бужанский обратился в Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины с требованием провести проверку по факту заявлений телеведущего.
Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе в адрес Украины. Так, он называл украинцев "паскудными и орусевшими". По его словам, эволюционный путь развития превратит страну в Малороссию. Он также неоднократно оскорблял русскоязычных соотечественников. Кроме того, Дроздов называл президента Украины Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи" и "убожеством".
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В мире , Максим Бужанский , Виктор Медведчук , Тарас Козак , Владимир Зеленский , Остап Дроздов , Львовский , Московская область
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