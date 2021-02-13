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ВОЗ упрекнула Китай в сокрытии данных о происхождении коронавируса 

News.ru и ещё 8 38 минут назад
ВОЗ упрекнула Китай в сокрытии данных о коронавирусе
Фото: Reuters
Всемирной организации здравоохранения нужно получить больше данных от Китая о происхождении коронавируса. Об этом заявил руководитель международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек, посещавшей китайский город Ухань.

Нам нужно больше данных. Мы запрашивали больше данных, — цитирует РИА Новости представителя организации.

Эмбарек выразил своё разочарование из-за отсутствия доступа к необработанным данным о COVID-19.
Выводы ВОЗ о происхождении COVID-19 обеспокоили США
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты Америки настаивают на том, что КНР должна предоставить информацию о распространении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с первых дней вспышки, отметил в своём заявлении помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По его словам, в Белом доме «глубоко озабочены» видом исследований начальных этапов распространения недуга. Кроме того, у Вашингтона есть вопросы к методам научных изысканий Пекина. Одной из важнейших задач является сохранение «авторитетности выводов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)». Он отметил, что Пекин «должен предоставить доступ к своим данным о ранних стадиях» распространения COVID-19.
По информации ВОЗ, китайские власти отклонили запросы о предоставлении данных по 174 случаям заболевания, которые были выявлены на ранней стадии вспышки заболевания в Ухани в декабре 2019 года, и о возможных случаях до вспышки. Китайские учёные предоставили анализы этих сведений и обобщённые данные, согласно которым они не нашли подтверждения раннего распространения вируса.
Группа экспертов ВОЗ с 14 января находилась в Китае и вела совместные исследования по выяснению происхождения коронавируса. Специалисты побывали в Уханьском институте вирусологии и изолированной лаборатории BSL-4, откуда якобы произошла утечка вируса.
По итогам полученных данных эксперты заявили, что не могут назвать роль, которую сыграл в распространении инфекции рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухани, и назвали маловероятным источником заболевания летучих мышей. Скорее всего, был промежуточный переносчик заразы, писал NEWS.ru.
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В мире , COVID-19 , Джейк Салливан , ВОЗ , РИА Новости , Китай , Пекин
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