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В Госдепе США пообещали новые меры против России 

Профиль и ещё 11 25 минут назад
В Госдепе США пообещали новые меры против России
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
В пятницу, 12 февраля, во время телефонного брифинга с пресс-секретарем Госдепартамента США Недом Прайсом американские журналисты затронули тему прав человека в России. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что у России «ужасающая история» в этой сфере.
Прайс пообещал журналистам, что в будущем они «услышат больше о политических ответах на череду злоупотреблений и нарушений, которые исходят из Москвы и происходят на территории России». Пресс-секретарь Госдепартамента в очередной раз обвинил Россию во «вмешательстве» в выборы в США, якобы имевших место «атаках» на компьютерные сети государственных структур и других «зловредных действиях». Российская сторона неоднократно отрицала подобные бездоказательные обвинения.
В Госдепартаменте напомнили о том, что они поддержали участников незаконных акций в поддержку российского блогера Алексея Навального. Прайс подчеркнул, что в США считают «политически мотивированным» лишение свободы блогера, многократно нарушавшего российское уголовно-исполнительное законодательство.
Ранее «Профиль» писал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным, а также реакцию на последние события с его участием со стороны Запада. Глава российской дипломатии считает, что на Западе по этому поводу «истерика… зашкаливает».
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В мире , Политика , Санкции , Законопроекты , Санкции США , Алексей Навальный , Нед Прайс , Сергей Лавров , МИД , Госдеп США , США
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