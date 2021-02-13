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Москва

США не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека» 

RT на русском и ещё 6 10 минут назад
США допустили новые санкции против России
Фото: Reuters
Соединённые Штаты не исключают новых мер против России за «нарушения прав человека», заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
По его словам, Вашингтон «активно говорит об ужасном послужном списке России в сфере прав человека» и продолжит делать это.

«Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения… которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — цитирует Прайса РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в американский конгресс законопроект «О привлечении России к ответу за злонамеренную деятельность».
Москва неоднократно отрицала обвинения со стороны Вашингтона в нарушении прав человека.
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В мире , Нед Прайс , Госдеп США , РИА Новости , США
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