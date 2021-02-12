Россия расширила санкции против Украины 

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По ограничения попали компании: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S. A.

Санкции против Украины Москва ввела в 2018 году после аналогичных шагов с украинской стороны.

В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В последнем документе их число выросло до 84.

Как сообщал «Рамблер», в конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против юридических и физических лиц из России, при этом сам список юридических и физических лиц, попавших под санкции, не был приведен.

Напомним, что первые антироссийские санкции были введены Украиной после присоединения Крыма к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума.