Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Россия расширила санкции против Украины 

Вероника Полынина 16 минут назад
Россия расширила санкции против Украины
Фото: РИА Новости
Правительство России расширило список украинских компаний, против которых введены ответные санкции РФ.
По ограничения попали компании: ООО "Донмар", ООО "Краншип", ООО "Максима Металл Сервис", ПАО "Полтавский агроагрегатный завод", ООО "Солар Стальконструкция", ООО "Трансшип" и ее дочерние предприятия "Трансшип Балк" и "Трансшип-сервис", а также компания Kirgan Holding S. A.
Санкции против Украины Москва ввела в 2018 году после аналогичных шагов с украинской стороны.
В первоначальном варианте документа перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В последнем документе их число выросло до 84.
Как сообщал «Рамблер», в конце января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о новых санкциях против юридических и физических лиц из России, при этом сам список юридических и физических лиц, попавших под санкции, не был приведен.
Напомним, что первые антироссийские санкции были введены Украиной после присоединения Крыма к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума.
Видео дня. На комика Руслана Белого пожаловались в Генпрокуратуру
Комментарии 35
В мире , Владимир Зеленский , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
00:42
Епифанцев отдубасил обидчиков бывшей жены в баре
Шоу-бизнес Происшествия
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
00:24
Задержание боевиков банды Басаева и Хаттаба сняли на видео
Происшествия
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
00:15
Взрыв за секунду уничтожил супермаркет
Происшествия
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
00:13
Машина упала на электричку с моста в Подмосковье
Происшествия
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
01:00
Харламов заявил о «скрытых многомиллиардных доходах»
Шоу-бизнес
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
00:59
«Улыбающийся» маньяк из РФ не на шутку напугал киприотов
Происшествия
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
01:35
Полицейские применили перцовый спрей против ребенка
Происшествия В мире
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
00:08
«Взрыв был чудовищный»: очевидец снял ЧП в Красноярске
Происшествия Пожары
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
00:20
В торговом центре Владикавказа прогремел взрыв
Происшествия
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
00:56
В частном доме производили 500 кг наркотиков ежемесячно
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение