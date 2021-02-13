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Драги объявил состав нового правительства Италии 

RT на русском и ещё 8 58 минут назад
Драги объявил состав нового правительства Италии
Фото: Reuters
Новый премьер-министр Италии Марио Драги объявил состав своего правительства, в котором сохранили свои посты некоторые министры из прошлого кабмина.
Об этом информирует Rai News 24.
В том числе сохранят свои должности министры иностранных и внутренних дел Италии Луиджи Ди Майо и Лучана Ламорджезе, министр обороны Лоренцо Гуэрини, глава Минкультуры Дарио Франческини, а также глава Минздрава Роберто Сперанца.
Пост главы Министерства юстиции займёт экс-глава Конституционного суда Италии Марта Картабия. Главой Министерства экономики и финансов станет гендиректор центрального банка Bankitalia Даниэле Франко.
Ранее сообщалось, что бывший председатель Европейского центробанка Марио Драги сформировал новое правительство Италии и представил его состав президенту страны Серджо Маттарелле.
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В мире , Марио Драги , Минздрав РФ , Минкультуры , Минюст РФ , Минэкономразвития , ЕЦБ , Италия , Рим
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