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Москва

Сенаторы направили Байдену письмо с призывом ввести санкции против «СП-2» 

Вероника Полынина 1 час назад
Сенаторы направили Байдену письмо с призывом ввести санкции против «СП-2»
Фото: Reuters
Сенаторы США Джим Риш и Джинн Шейхин направили президенту США Джо Байдену письмо с призывом ввести санкции в отношении «Северного потока — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
«Северный поток», как сообщал «Рамблер», — трубопровод из российского Выборга до немецкого Грайфсвальда. Он проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства — Украину, Белоруссию и Польшу. Совокупная мощность двух ниток «Северного потока» составляет 55 миллиардов кубических метров газа.
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Резко против его строительства выступают США, которые ввели санкции против компаний, задействованных в проекте. К настоящему времени из 2 460 км газопровода уложено более 2 300 км, что составляет 94% от общей протяженности трубы. Осталось уложить 120 км в водах Дании и более 28 км — в водах Германии.
В начале февраля СМИ сообщили, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсуждали вопрос «Северного потока — 2».
Сообщалось, что Вашингтон потребовал от Берлина предложить компромиссный вариант, который мог бы «лишить Россию стимула использовать „Северный поток — 2“ против Украины». Официальные лица Германии и США факт обсуждения компромиссного решения по «Северному потоку -2» не подтверждали.
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Комментарии 323
В мире , Джим Риш , Джозеф Байден , Ангела Меркель
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