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ВОЗ: ранее переболевшие COVID люди могут заразиться новыми штаммами 

Вероника Полынина 51 минуту назад
ВОЗ: ранее переболевшие COVID люди могут заразиться новыми штаммами
Фото: ТАСС
Ранее переболевшие COVID-19 люди могут заразиться новыми штаммами коронавируса. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает РИА «Новости».

«Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса», — заявила она.

Сваминатан сообщила, что ВОЗ проводит исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших.
Она также заявила, что предварительные данные показывают, что вакцинированные в большинстве своем переносят заражение новыми штаммами в легкой форме, то есть вакцинация снижает вирулентность вируса. Кроме того, предварительно установлено, что уровень передачи вируса после прививки снижается.
Как сообщал «Рамблер», новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании и Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными.
По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире с начала пандемии превысило 107 млн человек, умерло более 2,3 млн Украина анонсировала производство вакцины от коронавируса
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В мире , ВОЗ , РИА Новости
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