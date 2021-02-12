ВОЗ: ранее переболевшие COVID люди могут заразиться новыми штаммами 

«Сейчас мы получаем информацию о людях, повторно инфицированных новыми штаммами вируса», — заявила она.

Сваминатан сообщила, что ВОЗ проводит исследования о том, насколько хватает иммунитета у уже переболевших.

Она также заявила, что предварительные данные показывают, что вакцинированные в большинстве своем переносят заражение новыми штаммами в легкой форме, то есть вакцинация снижает вирулентность вируса. Кроме того, предварительно установлено, что уровень передачи вируса после прививки снижается.

Как сообщал «Рамблер», новые штаммы коронавируса были обнаружены в Великобритании и Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года. По мнению ряда ученых, оба новых возбудителя являются более заразными и агрессивными.