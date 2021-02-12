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Украина анонсировала производство вакцины от коронавируса 

Lenta.ru 1 час назад
Украина анонсировала производство вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
По его словам, на Украине готова программа правительства по восстановлению фармацевтического производства вакцин, сейчас она находится на утверждении.

«100 миллионов [гривен] в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации», — пояснил Ляшко.

Вместе с тем он добавил, что быстро запустить контрактное производство вакцин от COVID-19 по лицензиям мировых производителей не получится, поскольку «производство вакцин не так просто организовать».

«Сегодня нет таких мощностей, которые могут запустить производство мРНК вакцин методом локализации и синтеза. Мы не запустим высокотехнологический продукт "с нуля". У нас нет производства вакцин и сывороток», — резюмировал он.

В феврале на Украине должна начаться кампания по иммунизации населения от коронавируса. Власти страны в связи с этим задумали привить часть граждан в обязательном порядке.
По последним данным, общее число заражений на Украине с начала пандемии достигло 1 258 094, скончались более 24 тысяч пациентов.
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В мире , Виктор Ляшко
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