Украина анонсировала производство вакцины от коронавируса 

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, на Украине готова программа правительства по восстановлению фармацевтического производства вакцин, сейчас она находится на утверждении.

«100 миллионов [гривен] в бюджете предусмотрено на биокластер "Биобезопасность", который предусматривает восстановление собственного производства вакцин, в частности, методом локализации», — пояснил Ляшко.

Вместе с тем он добавил, что быстро запустить контрактное производство вакцин от COVID-19 по лицензиям мировых производителей не получится, поскольку «производство вакцин не так просто организовать».

«Сегодня нет таких мощностей, которые могут запустить производство мРНК вакцин методом локализации и синтеза. Мы не запустим высокотехнологический продукт "с нуля". У нас нет производства вакцин и сывороток», — резюмировал он.

В феврале на Украине должна начаться кампания по иммунизации населения от коронавируса. Власти страны в связи с этим задумали привить часть граждан в обязательном порядке.

По последним данным, общее число заражений на Украине с начала пандемии достигло 1 258 094, скончались более 24 тысяч пациентов.