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Словения открыла границы для россиян 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Словения открыла границы для россиян
Фото: Reuters
Власти Словении объявили об открытии границ для граждан России, которые были закрыты из-за распространения коронавируса.
С 13 февраля в стране меняются правила въезда из стран из «красного списка», который сейчас означает запрет на пересечение границы (в него входит и Россия). С этого дня из запретных стран можно будет въехать при наличии ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в одобренной словенского Минздравом лаборатории на ранее чем за 48 часов до поездки.
Также попасть в страну смогут люди, которые уже переболели коронавирусом, если турист въезжает из страны шенгенского соглашения, следует из информации, размещённой на сайте словенского правительства.
Ранее NEWS.ru писал, что, несмотря на то что мировая статистика по коронавирусу показывает положительную динамику, а некоторые страны запустили программу по массовой вакцинации людей от COVID-19, пока рано рассчитывать на то, что в обозримом будущем будет полностью восстановлено международное авиасообщение и открыты границы.
Накануне директор департамента Министерства туризма Израиля в России и СНГ, советник посольства в РФ Владимир Шкляр заявил, что израильские власти намерены летом полностью открыть границы. Он отметил, что в 2020 году при попытке назвать конкретные сроки открытия границ «мы все ошибались».
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Комментарии
В мире , Минздрав РФ , Словения
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