Зеленский перепутал Китай с Непалом 

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Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ» . «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написал Зеленский.

Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны — Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.

«Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», — написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.

«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…», — добавил комментатор Popierdolilo.

«Украинский перешел на иероглифы?», — поинтересовался ноократ.

«Китайскую наркоту подвезли», — пошутил пользователь под именем Null без палички.

Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.