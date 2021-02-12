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Зеленский перепутал Китай с Непалом 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Зеленский перепутал Китай с Непалом
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, но сопроводил поздравление фотографией Непала.
Пост с неправильным снимком появился в Twitter украинского президента. На ошибку обратило внимание издание «НВ». «От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с Праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настрой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», — написал Зеленский.
Изначально текст сопровождало фото другой азиатской страны — Непала. Позже снимок заменили. При этом само поздравление Зеленский написал на китайском языке, что насмешило подписчиков президента.

«Вот это тебя торкнуло, выдыхай скорее», — написал пользователь Жменька зеніток под постом Зеленского.

«Этот Зеленский сломался, несите нового! Нет, лучше не надо…», — добавил комментатор Popierdolilo.
«Украинский перешел на иероглифы?», — поинтересовался ноократ.

«Китайскую наркоту подвезли», — пошутил пользователь под именем Null без палички.

Некоторые комментаторы и вовсе перешли на китайский язык и написали несколько сообщений Зеленскому с помощью иероглифов.
Ранее сотрудники пресс-службы Зеленского перепутали столицу Канады, анонсируя визит главы государства в эту страну. Также пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель перепутала Латвию с Литвой в записи в соцсети. Кроме того, Зеленский ко Всемирному дню вышиванки отправил традиционные украинские вышитые рубашки в подарок лидерам стран мира, в том числе несуществующему президенту Канады.
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Комментарии 1
В мире , Си Цзиньпин , Владимир Зеленский , Юлия Мендель , Китай , Непал
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