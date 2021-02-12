Казахстан одобрил вакцину «Спутник V» 

Казахстан одобрил применение российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщается на странице препарата в Twitter в пятницу, 12 февраля.
Таким образом, Казахстан стал 27-й страной, одобривший российскую вакцину. 1 февраля, в Казахстане стартовала кампания по вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
В рамках первого этапа вакцина предлагалась военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, медработникам, а также специалистам, которые находятся в группе риска заражения COVID-19.