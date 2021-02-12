Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам Всебелорусского народного собрания обсудить возможные поправки в конституцию, связанные с отказом республики от нейтралитета.
«Был (на ВНС) затронут принципиальный вопрос, прежде всего, для президента. Разные люди подчеркивали — и военные, и невоенные — предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию… Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», — заявил Лукашенко, подводя итоги ВНС, передает РИА «Новости».
При этом глава государства обратил внимание, что до этого в Белоруссии также необходимо принять концепцию национальной безопасности.
«Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане», — добавил Лукашенко.
В четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что закрепленное в конституции Белоруссии стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации, это предлагается учесть при работе над поправками в основной закон страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий. По его словам новую конституцию республики примут в течение 11-12 месяцев.