«Был (на ВНС) затронут принципиальный вопрос, прежде всего, для президента. Разные люди подчеркивали — и военные, и невоенные — предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию… Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», — заявил Лукашенко, подводя итоги ВНС, передает РИА «Новости».