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Москва

Лукашенко поручил подготовить поправки, связанные с отказом Белоруссии от нейтралитета 

Деловая газета «Взгляд» 17 минут назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам Всебелорусского народного собрания обсудить возможные поправки в конституцию, связанные с отказом республики от нейтралитета.

«Был (на ВНС) затронут принципиальный вопрос, прежде всего, для президента. Разные люди подчеркивали — и военные, и невоенные — предлагая конституционно закрепить принцип, противоположный нейтралитету. Нет нейтралитета и, честно говоря, мы и не проводили курс, который был бы жестко связан с нейтралитетом, тем самым, возможно, нарушая конституцию… Жизнь менялась, и мы вынуждены были подстраиваться под эту жизнь, полагая, что нельзя постоянно менять конституцию. Поэтому, видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», — заявил Лукашенко, подводя итоги ВНС, передает РИА «Новости».

При этом глава государства обратил внимание, что до этого в Белоруссии также необходимо принять концепцию национальной безопасности.

«Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане», — добавил Лукашенко.

В четверг глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что закрепленное в конституции Белоруссии стремление к нейтралитету не соответствует текущей ситуации, это предлагается учесть при работе над поправками в основной закон страны.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии Всебелорусского народного собрания предложил подумать о корректировке конституции республики и распределении властных полномочий. По его словам новую конституцию республики примут в течение 11-12 месяцев.
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В мире , Видео , Владимир Макей , Александр Лукашенко , МИД , РИА Новости
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