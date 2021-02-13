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Москва

В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений 

РИА Новости и ещё 8 3 часа назад
В офисе Зеленского признали невыполнимость Минских соглашений
Фото: РИА Новости
Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. С таким заявлением в интервью телеканалу "Украина" выступил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.
Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции", — приводит слова Ермака РБК — Украина.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению Минских соглашений.
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Захарова отметила, что в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений содержатся конкретные договоренности между Киевом, Донецком и Луганском о мирном урегулировании конфликта, который стал следствием госпереворота на Майдане и силовой операции Киева против Донбасса. По ее словам, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Минские соглашения были подписаны 12 февраля 2015 года. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
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В мире , Выборы на Украине , Владимир Зеленский , Мария Захарова , Андрей Ермак , МИД , РБК-Украина , Киев
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