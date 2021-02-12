Ведущий призвал присоединить к Турции Крым и Донбасс

Ведущий программы на одном из главных телеканалов Турции TRT1 в прямом эфире показал, как может измениться территория страны к 2050 году. Оказалось, что турецкие владения, по его мнению, должны значительно расшириться за счёт территорий других государств — так, внутри государственной границы Турции оказались в том числе Крым и Донбасс.

Грузия, Азербайджан, ОАЭ, Карта Турции в 2050 году выглядит действительно масштабной — многие пользователи Сети назвали это «новой Османской империей». В состав страны, согласно авторам сюжета, войдут Армения Абхазия , Осетия, Ирак и множество других расположенных рядом государств. Особое внимание уделяется и Кипру , который уже много лет разделён на южную и северную части — подконтрольную Греции и Турции соответственно. Принадлежность территорий острова давно является предметом конфликта двух стран.

Не обойдена вниманием и Россия. В частности, турецкими, согласно телеканалу, должны стать Астраханская, Ростовская, Саратовская, Самарская и Волгоградская области, также Ставропольский край и Краснодарский край, Крым, Адыгея, Чечня, Дагестан, Чувашия и другие территории. На украинской территории должны перейти под флаг с полумесяцем Луганская и Донецкая области.

Как пишет «Царьград», украинцы, отстаивающие свою независимость, попытались найти объяснение такому сюжету. Они уверены, что на самом деле в программе обсуждалось лишь возможное расширение влияния Анкары в ближайшие 30 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина предложила самолётам Североатлантического альянса использовать для своих операций воздушное пространство над Крымским полуостровом.