Ким Чен Ын отправил в отставку главного экономиста КНДР 

К увольнению Ким Ту Ира главу государства подтолкнула удручающая ситуация в экономике КНДР. На днях он раскритиковал корейское правительство за отсутствие плана по развитию ключевых экономических сфер и инновационного похода к экономическим вопросам.

По его словам, кабмин в отчете лишь «объединил цифры, подготовленные ведомствами». В то же время северокорейская экономика в 2021 году, по его словам, оказалась в крайне затруднительном положении: цены для сельхозпроизводства оказались слишком высоки, а для энергопроизводства наоборот — чересчур низкие.

Журналисты напоминают, что в январе Ким Чен Ын призвал правительство более активно развивать химическую и металлургическую промышленность в Северной Корее. Эксперты в свою очередь считают, что главе КНДР следовало бы обратить внимание на инвестиции в современное оборудование, импорт еды и развитие производительности ферм. Два последних аспекта должны, по мнению аналитиков, ликвидировать в стране проблему нарастающего голода: по данным ООН , в 2019 году более 40% жителей КНДР жаловались на нехватку еды.

Летом прошлого года, как сообщал «Рамблер», южнокорейские журналисты предположили, что Ким Чен Ын мог казнить свою младшую сестру Ким Ё Чжон. Девушка исчезла через несколько недель после того, как её назначили первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи, что, по мнению аналитиков, автоматически делало её вторым по значимости человеком в государстве. Ким Чен Ын таким образом мог избавиться от политического соперника, предположили аналитики.